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شاهد.. ما قالته طفلة سورية من تحت الأنقاض وأضحك منقذيها؟
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شاهد.. ما قالته طفلة سورية من تحت الأنقاض وأضحك منقذيها؟

شاهد.. ما قالته طفلة سورية من تحت الأنقاض وأضحك منقذيها؟

شاهد.. ما قالته طفلة سورية من تحت الأنقاض وأضحك منقذيها؟
٠٦:٤٠:٣٨ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إخراج طفلة سورية من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا مؤخرًا.

وفاجأت الطفلة فريق الإنقاذ بإلقاء السلام عليهم أثناء إخراجهم لها من تحت الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش، لترتفع ضحكاتهم ويقوموا برد السلام.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

ودمر الزلزال مئات المباني في البلدين، ولا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة في تركيا وسوريا، وإن كانت فرص نجاتهم تتضاءل شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت.

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مواقف مؤثرة

وتكشف عمليات الإنقاذ لأشخاص تحت أنقاض الزلزال عن مواقف مؤثرة.

أحد هذه المواقف حدثت اليوم الجمعة بولاية قهرمان مرعش التركية، عندما قبّل رجل سوري تم إنقاذه بتقبيل جندي من فريق الإنقاذ، ليرد الأخير بتقبيل جبينه.

وبعد مرور 104 ساعات على الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، تمكنت الفرق من انتشال علي إبراهيم (41 عامًا) من تحت أنقاض منزله في قهرمان مرعش.

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يقبل يد منقذه 

وأثناء نقله إلى سيارة الإسعاف، تقدم إبراهيم وقبل يد عنصر الدرك مراد شاهين الذي كان ضمن فريق الإنقاذ، ليرد الأخير بتقبيل جبينه.

وكان شاهين ساهم ضمن الفريق الذي تمكن أمس من إنقاذ والد المواطن السوري من تحت أنقاض المنزل نفسه.

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