1600 هزة ارتدادية.. وتركيا تُطالب المواطنين بعدم العودة إلى بيوتهم المنكوبة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، توجيهًا لجميع المواطنين بعدم العودة إلى بيوتهم في المناطق المنكوبة.

رصد 1600 هزة ارتدادية حتى الآن

وأوضحت في بيان لها، أنها تتمنى من المواطنين عدم التجاوب مع أي توجيهات تصدر عن جهات غير رسمية، مؤكدة أن هذا النوع من الزلازل يتبعه هزات ارتدادية وأنها رصدت حتى الآن، 1600 هزة ارتدادية.

وأضافت أن عمليات إجلاء المواطنين تتواصل من المدن التركية الـ 10 المنكوبة بالزلزال، وأن الطوارئ التركية تعمل على إجلاء المواطنين بكل السبل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا.

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 22 ألفًا و800 قتيل

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا إلى 19 ألفا و388، فيما ارتفعت إلى 77 ألفًا و711 أعداد المصابين.

وأكد أردوغان، في تصريحات من ولاية أدي يامان، اليوم الجمعة، أنهم يعدون برنامجًا شاملًا لنهوض البلاد من جديد لا سيما المناطق المتضررة من الزلزال.

التكفل بدفع الإيجار للمضارين لمدة سنة

وشدد على أنهم سيضمنون انتقال المواطنين الذين لا يريدون البقاء في الخيام إلى منازل وتتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم لمدة سنة.

3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب بسوريا

بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقًا لمصادرة متطابقة، وذلك مع المرصد السوري ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف قتيل.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

اقرأ أيضًا:

طائرتان تحملان فريق بحث وإنقاذ سعودي تغادران إلى تركيا

بالفيديو.. سفارة المملكة بتركيا: إجلاء 45 مواطنا وجميعهم بخير

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا (فيديو)

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا (فيديو)

بعد الزلزال المدمر.. صور من الفضاء توضح كيف تحركت الأرض في تركيا