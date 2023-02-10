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ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 22 ألفًا و800 قتيل

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 22 ألفًا و800 قتيل

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 22 ألفًا و800 قتيل
٠٦:١٢:٤٤ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا إلى 22 ألفًا و800 قتيل، فيما ارتفعت إلى 77 ألفًا و711 أعداد المصابين.

وأكد أردوغان، في تصريحات من ولاية أدي يامان، اليوم الجمعة، أنهم يعدون برنامجًا شاملًا لنهوض البلاد من جديد لا سيما المناطق المتضررة من الزلزال.

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التكفل بدفع الإيجار للمضارين لمدة سنة

وشدد على أنهم سيضمنون انتقال المواطنين الذين لا يريدون البقاء في الخيام إلى منازل وتتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم لمدة سنة.

وأوضح أن الحكومة وجهت أوامر لشركة الخطوط الجوية التركية لنقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال “مجانًا”. وقال: “نعد برنامجًا شاملًا سيضمن نهوض البلاد من جديد لا سيما المنطقة المتضررة من الزلزال”.

زلزال تركيا - وسوريا-0- صور حديثة للزلزال

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3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب بسوريا

بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقًا لمصادرة متطابقة. فيما توقع المرصد السوري ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف قتيل.

وأفادت تقارير إخبارية لقناة “العربية” بأنه لم يتم العثور على أحياء تحت الأنقاض بسوريا خلال الـ20 ساعة الماضية.

وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة بعد الزلزال الكارثي وسلسلة الهزات الارتدادية التي ضربت تركيا وسوريا.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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