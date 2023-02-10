نداء عاجل من برنامج الغذاء العالمي بشأن متضررين زلزال تركيا وسوريا

تواصل – واس:

وجه برنامج الغذاء العالمي نداءً عاجلًا بشأن ضرورة توفير الغذائية على المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي بيان له، أكد البرنامج التابع للأمم المتحدة، أنه قدم مساعدات غذائية عاجلة إلى 158 ألف شخص في سوريا وتركيا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأوضحت المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر أن البرنامج يقدم الوجبات الساخنة والحصص الغذائية الجاهزة وحزم الطعام العائلية التي لا تتطلب مرافق طهي ويمكن استهلاكها على الفور.

وناشد البرنامج توفير 77 مليون دولار أمريكي لتقديم الحصص الغذائية لأكثر من 874 ألف شخص في تركيا وسوريا، ويشمل ذلك 248 ألف نازح جديد في سوريا و 590 ألف شخص في تركيا، وفي سوريا شملت مناطق توزيع الحصص الغذائية طرطوس واللاذقية وحماة .

618 ألف متبرع قدموا 215 مليون ريال

وبعد نحو 48 ساعة من إطلاقها، تواصل الإقبال الكثيف على المشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، حيث تجاوزت المشاركة أكثر من 618 ألف متبرع ، بحصيلة تصل إلى نحو قدموا 215 مليون ريال

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا

وانطلقت الحملة الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وعلى إثر ذلك، اتجهت فرق المملكة الطبية المتخصصة إلى مطار أضنة التركي، فجر الخميس، كما حملت طلائع جسر المملكة الجوي إلى مطار أضنة التركي فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.

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