الأهداف والمميزات.. “البلدية والإسكان” تُطلق “سكني ميتافيرس” في ليب 2023

تواصل – واس:

برعاية الوزير ماجد الحقيل، أطلقت، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن مشاركتها في مؤتمر ليب 2023، منصة “سكني ميتافيرس”.

نافذة جديدة للتوسع في مجالات خدمة المستفيدين

وأوضحت أن “سكني ميتافيرس”، هي نافذة جديدة للتوسع في مجالات خدمة المستفيدين، وتحسين تجربتهم في تملك المسكن دون الحاجة للزيارات الميدانية، حيث عملت الوطنية للإسكان على تطويرها، باستخدام التقنيات الناشئة، مواكبة للتوجهات العالمية.

تقنية تفاعلية ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة

وأضافت أن “سكني ميتافيرس”، تمثل تقنية تفاعلية ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة، باستعراض المستفيدين للخيارات السكنية المتنوعة، وتمكينهم من محاكاة الواقع في استعراض جمعيات الملاك، والمعروض الإيجاري.

خدمة مستفيدين يتجاوز عددهم 6 ملايين

وأكدت أن المنصة ستتيح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركاء من المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات بمختلف مستوياتهم ومناطق تغطيتهم، وخدمة المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 6 ملايين في مختلف المنصات العقارية التي تشغلها الوطنية للإسكان.

استكشاف الفرص الابتكارية للمنتجات السكنية

وأشارت إلى أن المنصة الجديدة ستسهم في استكشاف الفرص الابتكارية والتسويقية للمنتجات السكنية، وزيادة جودة الحياة عبر استحداث قنوات خدمة تتجاوز الحاجز الزمني والجغرافي، وتستهدف العميل وتصل إليه، حيث ستخدم المستفيدين في “جمعيات الملاك” المعنية بتعزيز جودة حياة المجتمع في الأحياء والضواحي السكنية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال تقنية تفاعلية تسهل خدمة وتجربة المواطن في عالم افتراضي يضم الخدمات الخاصة بجمعية الملاك.

المملكة مركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث

وتجسيداً لطموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية على المستوى الدولي، انعقد مؤتمر “ليب 2023″، بالرياض وهو المؤتمر التقني الأكبر من نوعه في العالم، وخطوةً هامةً في سبيل ترسيخ حضورها في الخريطة التكنولوجية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث.

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