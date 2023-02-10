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في عسير.. القبض على إثيوبي بحوزته 12 كيلو جرامًا من القات المخدر
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في عسير.. القبض على إثيوبي بحوزته 12 كيلو جرامًا من القات المخدر

في عسير.. القبض على إثيوبي بحوزته 12 كيلو جرامًا من القات المخدر

في عسير.. القبض على إثيوبي بحوزته 12 كيلو جرامًا من القات المخدر
٠٥:٤٢:٠٣ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل -فريق التحرير:

ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، وفق ما أعلن “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

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ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في عسير

القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 60 كلج من القات

ومؤخرًا، أعلن مركز الضبط الأمني بالجوة في منطقة عسير أنه تمكن من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضح أنه تمكن في محافظة سراة عبيدة في منطقة عسير من ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأكد في بيان له، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص لتتولى التحقيقات.

الكلمات الدلالية:
إثيوبي القات المخدر محافظة سراة عبيدة مخالف لنظام أمن الحدود مركز الضبط الأمني منطقة عسير

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