اليورو بـ 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة 10 فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 . وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.07

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54

فرنك سويسري 4.08

في سياق متصل، سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا، اليوم الجمعة، أمام العملات الأجنبية الأخرى نتيجة للعديد من الأسباب، بحسب “رويترز”.

أسباب الارتفاع

1- أول الأسباب هو استمرار إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل.

2- تأثر المعنويات بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

3- رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” لأسعار الفائدة.

صعود مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.155% إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24% في الجلسة السابقة، ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر.

في الوقت نفسه، تراجع اليورو 0.15% إلى 1.072 دولار متجهًا لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24 إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، كما هبط الين 0.12% إلى 131.74 للدولار.

اقرأ أيضًا:

3 أسباب وراء ارتفاع “الدولار” أمام العملات الأخرى اليوم