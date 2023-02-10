بعد إنقاذه من تحت الأنقاض.. ماذا فعل جندي تركي مع سوري قبّل يده؟

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تكشف تفاصيل عمليات الإنقاذ لأشخاص أحياء تحت أنقاض الزلزال بعد أكثر من 100 ساعة عن مواقف مؤثرة.

أحد هذه المواقف حدثت اليوم الجمعة بولاية قهرمان مرعش التركية، عندما قبّل رجل سوري تم إنقاذه يد جندي تركي، ليرد الأخير بتقبيل جبينه.

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104 ساعات تحت الأنقاض

وبعد مرور 104 ساعات على الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، تمكنت الفرق من انتشال علي إبراهيم (41 عامًا) من تحت أنقاض منزله في قهرمان مرعش.

وأثناء نقله إلى سيارة الإسعاف، تقدم إبراهيم وقبل يد عنصر الدرك مراد شاهين الذي كان ضمن فريق الإنقاذ، ليرد الأخير بتقبيل جبينه.

وكان شاهين أسهم ضمن الفريق الذي تمكن أمس من إنقاذ والد المواطن السوري من تحت أنقاض المنزل نفسه.

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وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

ودمر الزلزال مئات المباني في البلدين، ولا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة في تركيا وسوريا، وإن كانت فرص نجاتهم تتضاءل شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت.