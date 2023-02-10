فرحة لا تُوصف.. بعد أن حفر قبور أفراد عائلته أخرجتهم فرق الإنقاذ أحياءً (فيديو)

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وثق مقطع فيديو مؤثر “جد سوري” تفاجأ بأبنائه وأحفاده على قيد الحياة بعد أن ظن وفاتهم في الزلزال المدمر وقيامه بحفر قبورهم بنفسه.

وخلال الفيديو يظهر الرجل المسن وكأنه لا يصدق ما حدث، ويذهب إلى المستشفى ليجدهم هناك ويبدأ في تقبيلهم في مشهد “مؤثر للغاية”.

وبدأ الرجل المسن في السؤال عن جميع أفراد عائلته، وتأكد أن جميعهم على قيد الحياة الأمر الذي أشعره بفرحة كبيرة جدًا.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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