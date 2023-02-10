الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 آخرين
كيف تتصرف على الفور؟.. توضيح مهم من “حساب المواطن” عند ظهور هذه العبارة
معلم يضرب طالبًا بقسوة في حفر الباطن.. وتوضيح عاجل من “إدارة التعليم” (فيديو)
بينهم 7 أطفال.. إنقاذ 13 شخصًا أحياء بعد 100 ساعة من زلزال تركيا
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: زلزال الأرض يُحرّك القلب ويوقظه من القسوة
بعد تعديله.. 5 اشتراطات في نظام المؤسسات الصحية الخاصة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 آخرين

“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 آخرين

“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 آخرين
٠٥:١٢:١٠ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828.456 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.929 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى9.589 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة 2937 حالة.

عدد المصابين أمس

وأمس، سجلت الوزارة 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828.410 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.887 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9587 حالة وفاة، مشيرة إلى  أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

طفرات فيروسية جديدة

في سياق متصل، حذرت دراسة جديدة من أن عقار كوفيد الذي تمت الموافقة عليه للتو في الصين المنكوبة بالفيروس يتسبب في حدوث طفرات فيروسية جديدة.

وحدد باحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الطفرات الجديدة في العينات الفيروسية المأخوذة من عشرات المرضى الذين تناولوا مضاد الفيروسات “مولنوبيرافير”، الذي تنتجه شركة “ميرك آند كو”، والمعروف باسم “لاجيفريو”.

ويقول الخبراء، إنه يقوض عمل الأدوية من خلال تعديل الشفرة الوراثية لـ فيروس كوفيد – 19، فيما يحذرون من أنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة.

ومنذ شهور، حذر الخبراء من أن معدلات الإصابة المرتفعة في الصين – حيث يخشى أن تكون البلاد شهدت 250 مليون إصابة في ديسمبر وحده – يمكن أن تؤدي إلى طفرة خطيرة من الفيروس.

اقرأ أيضًا:

“الصحة”: تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 41 آخرين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إصابات كورونا السعودية المصابين بكورونا المملكة فيروس كورونا كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
بهذه المناطق.. «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

بهذه المناطق.. «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

٠٨:٤٦ ص، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
ناطحة سحاب تصهر السيارات وتنضج البيض تفوز بجائزة أسوأ تصميم معماري

ناطحة سحاب تصهر السيارات وتنضج البيض تفوز بجائزة أسوأ تصميم معماري

٠٨:٢٩ م، الأربعاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٥
الرئيس الأمريكي يعلن مقتل مطلق الرصاص على عضو الكونجرس

الرئيس الأمريكي يعلن مقتل مطلق الرصاص على عضو الكونجرس

١٢:١٢ ص، الخميس، ١٥ يونيو ٢٠١٧
«أردوغان»: «الاتحاد الأوروبي» يرفض تركيا لخلفيتها الدينية والسياسية

«أردوغان»: «الاتحاد الأوروبي» يرفض تركيا لخلفيتها الدينية والسياسية

٠٢:٢٧ م، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *