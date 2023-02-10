“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 آخرين

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828.456 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.929 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى9.589 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة 2937 حالة. عدد المصابين أمس

وأمس، سجلت الوزارة 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828.410 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.887 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9587 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

طفرات فيروسية جديدة

في سياق متصل، حذرت دراسة جديدة من أن عقار كوفيد الذي تمت الموافقة عليه للتو في الصين المنكوبة بالفيروس يتسبب في حدوث طفرات فيروسية جديدة.

وحدد باحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الطفرات الجديدة في العينات الفيروسية المأخوذة من عشرات المرضى الذين تناولوا مضاد الفيروسات “مولنوبيرافير”، الذي تنتجه شركة “ميرك آند كو”، والمعروف باسم “لاجيفريو”.

ويقول الخبراء، إنه يقوض عمل الأدوية من خلال تعديل الشفرة الوراثية لـ فيروس كوفيد – 19، فيما يحذرون من أنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة.

ومنذ شهور، حذر الخبراء من أن معدلات الإصابة المرتفعة في الصين – حيث يخشى أن تكون البلاد شهدت 250 مليون إصابة في ديسمبر وحده – يمكن أن تؤدي إلى طفرة خطيرة من الفيروس.

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