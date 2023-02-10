كيف تتصرف على الفور؟.. توضيح مهم من “حساب المواطن” عند ظهور هذه العبارة

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن كيفية التصرف حيال ظهور رسالة “رفض المرفقات” في الطلبات المقدمة للحصول على الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتقدمين بطلب للحصول على الدعم يستفسر فيه حول معنى العبارة: “حالة الطلب مكتمل كليًا مع رفض المرفقات، بإمكانك التعديل على طلبك وإضافة وحذف البيانات والمرفقات”.

وجاء في رد “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “يعتبر طلبك مكتملاً مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات) وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى، ولابد من الموافقة على المستندات لتتم “دراسة الأهلية”.

جاري إيداع الدعم الخاص بك

وأصدر “حساب المواطن”، توضيحًا حول عبارة حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين في أعقاب صرف إيداع الدفعة 63 في الحسابات البنكية للمستفيدين اليوم.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر””: “حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الخميس”.

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حالة الدفعة لايوجد

وبينت “خدمة المستفيدين”، أن “حالة الدفعة لايوجد” تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيس والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا”.

آلية معرفة الحد المانع

وأكد أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. وتابع أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

الدفعة 63

وأودع أمس الخميس برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 148 مليار ريال

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

عدد أرباب الأسر المستفيدين وعدد التابعين

وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.