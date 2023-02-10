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معلم يضرب طالبًا بقسوة في حفر الباطن.. وتوضيح عاجل من “إدارة التعليم” (فيديو)

معلم يضرب طالبًا بقسوة في حفر الباطن.. وتوضيح عاجل من “إدارة التعليم” (فيديو)

معلم يضرب طالبًا بقسوة في حفر الباطن.. وتوضيح عاجل من “إدارة التعليم” (فيديو)
٠٤:٤٨:٠٠ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة ضرب طالب بقسوة في إحدى المدارس بحفر الباطن من جانب أحد المعلمين.

وخلال الفيديو يظهر المعلم وهو يضرب الطالب بعنف ويصفعه مرات متتالية، في الوقت الذي يجلس فيه أصدقاؤه على المقاعد مذهولين مما يحدث أمامهم.

تعليم حفر الباطن يوضح التفاصيل

وعلى الفور، أصدرت إدارة تعليم حفر الباطن، بيانًا، لتوضح فيه تفاصيل الواقعة وآخر الإجراءات التي تم اتخاذها.

وقالت: “توضح إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة للتحقق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: “معلم يضرب طالبًا” بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة، حيث اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.

وأضافت: “تؤكد إدارة التعليم على تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد الإدارة رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية”.

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