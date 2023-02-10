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بينهم 7 أطفال.. إنقاذ 13 شخصًا أحياء بعد 100 ساعة من زلزال تركيا

بينهم 7 أطفال.. إنقاذ 13 شخصًا أحياء بعد 100 ساعة من زلزال تركيا

بينهم 7 أطفال.. إنقاذ 13 شخصًا أحياء بعد 100 ساعة من زلزال تركيا
٠٤:٤٤:٠٥ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، انتُشلت، اليوم الجمعة، امرأة على قيد الحياة في مدينة إسكندرون بعد أكثر من 100 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين الماضي.

وفي ولاية هطاي، انتُشل طفل يبلغ 10 سنوات وأمه من تحت أنقاض منزلهما بمدينة أنطاكية بعد مرور 93 ساعة على الزلزال. وشهدت عملية إنقاذ الطفل فهيم لحظات مؤثرة بعد أن شكر فريق الإنقاذ على جهودهم ودعا الله لأفراده.

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كما رصدت فرق الإنقاذ وجود شخص حيّ تحت ركام أحد الأبنية في أنطاكية، لتبدأ العمل وتقوم بإنقاذ الطفلة زينب بارلاق (3 أعوام ونصف) بعد مضي 103 ساعات على الزلزال، وفقًا لوكالة “الأناضول”.

إنقاذ طفل ووالده

وبعد جهود مكثفة، نجحت طواقم الإغاثة في تحديد مكان الطفل تانم أوكور ووالده جم أوكور تحت أنقاض منزلهما في منطقة أرموطلو، وأنقذتهم بعد مرور 101 ساعة على الزلزال.

وخلال محاولاته الاستماع إلى أصوات وجود ناجين، رصد فريق إنقاذ أصوات من تحت أنقاض بناء مدمر في منطقة جمهوريت. وتمكن بعد جهود كثيفة، من إنقاذ الطفل يغيت أياز ووالدته إخلاص بعد مرور 101 ساعة على الزلزال.

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انتشال مسن بعد 102 ساعة 

وفي أدي يمان، نجحت فرق الإنقاذ بعد مرور 102 ساعة في انتشال المسن أيوب آق البالغ 60 عامًا، من تحت ركام منزله بعد جهود استمرت 12 ساعة.

وفي الولاية ذاتها، انتشلت فرق الإنقاذ فتاة تدعى بشرى أطالاي أصلان البالغة 27 عامًا من تحت أنقاض منزلها في قضاء بسني، بعد 102 ساعة

وضمن إسهامات عمال المناجم في عمليات الإنقاذ، نجح فريق قادم من ولاية ريزة بإخراج طفلة ووالدتها من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش.

وأنقذت الفرق رضيعًا وطفلًا شقيقين يدعيان مصطفى ومحمد يوسف من تحت أنقاض منزلهما في منطقة أرموطلو. وأثناء عملية الإنقاذ طلب الطفل من الفرق مشروب كولا، ليرد عليه قائد الفريق بالقول: “سأطلب لك الكولا”.

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