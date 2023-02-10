بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: زلزال الأرض يُحرّك القلب ويوقظه من القسوة

تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام بندر بليلة، إن زلزال الأرض يزلزل القلب ويوقظه بعد القسوة.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “ألم تروا إلى هذه الأرض التي منها تخلقون وعليها تعيشون وفي بطنها تدفنون، جعلها الله بساطًا ومهادًا وقدر فيها الأرزاق إنعامًا منه وإفضالاً واقتدارًا”.

تابع: “شاء سبحانه فلزلزلها إعذارًا وإنذارًا، و”لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش”، “هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً، فامشوا في مناكبها”.

وواصل: “تزلزل الأرض مدعاة لتزلزل القلب، تعظيما لله ووقارًا وبعدًا عن مناهيه، ولقد فجع الناس بما جرى في بلاد المسلمين من الزلازل المروعة”.

المملكة وقفت بجانب المتضررين

في سياق متصل، أوضح خطيب المسجد الحرام أن معونة المملكة للمنكوبين في زلزال ديار المسلمين واجب وإغاثة للملهوف

وأضاف: “لقد كانت المملكة خير معوان في هذا المصاب الجلل، ومدت أيادي العون والعطاء وغدت للمتضررين منه روض خير وسحاب ندى”.

وتابع: شكر الله لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما أمرا به ووجّهها، وأحسن إليهما وأجزل لهما الخير والثواب.

وواصل: لا يفوتكم المشاركة في هذا الأمر من خلال الجهات الرسمية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وخير الندى وأفضل المعروف فيما يرى “إغاثة الملهوف”.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: معونة المملكة للمنكوبين في الزلزال “واجب”