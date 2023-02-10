بسبب الزلزال.. انهيار سد في سوريا والسكان يفرون للنجاة بأرواحهم

تواصل – وكالات:

انهار سد ترابي ليل الخميس في شمال غربي سوريا جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وامتدت توابعه إلى سوريا، مما دفع السكان إلى المغادرة.

وفي قرية التلول في ريف إدلب الشمالي، قرب الحدود مع تركيا، شاهد مراسل وكالة “فرانس برس” حقول قمح وفول وبساتين فواكه غارقة بالمياه، التي حاصرت أيضًا منازل عدة في القرية الصغيرة، التي لم تتعرض أبنيتها الصغيرة لأضرار ضخمة.

اقرأ أيضًا:

فريق إغاثي سعودي يعمل على إنقاذ 70شخصًا أحياء تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

وغمرت المياه أيضًا شوارع القرية والباحات الفاصلة بين منازلها، إثر انهيار الحواجز الترابية في أحد تفرعات نهر العاصي الذي يمر بمحاذاة القرية.

عشرات العائلات تغادر القرية

وأفاد المراسل أنه شاهد عشرات العائلات تغادر القرية، وقد لجأت معظمها إلى بلدة قريبة.

وقال لوان حسين حمادة، أحد السكان القلائل الذين بقوا في القرية، لوكالة فرانس برس “وضعنا مأسوي، أنظروا إلى المياه حولنا”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 22.300 قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال

وأضاف “انهار السد” الترابي جراء الزالزال “ولم يبق أحد في القرية، الجميع غادر باستثناء بضعة شبان”.

ودمر الزلزال الذي ضرب سوريا الإثنين ومركزه في تركيا مئات المباني في البلدين، وأسفر في حصيلة غير نهائية عن مقتل أكثر من 17,500 شخص، بينهم نحو 3200 شخص في سوريا.

ولا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة في تركيا وسوريا، وإن كانت فرص نجاتهم تتضاءل شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت.