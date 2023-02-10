ردة فعل “مفاجئة” من مواطن مسن بعد استقبال ضيوف “لا يرتدون غترة وعقال” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ردة فعل لمواطن مسن حين كان يستقبل مجموعة من الشباب بدون غطاء رأس “غترة” أو “عقال”.

ويظهر الفيديو، أحد الشباب وهو يعتذر للرجل المسن فيما يبدو بسبب عدم ارتدائه غطاء رأس فوق رأسه.

وأوضح أن المسن قام على الفور بإزالة غطاء الرأس الخاص به تقديرًا للضيوف، وهو ما يشير إلى حسن الضيافة والرغبة في عدم إشعار الضيف بأي حرج.

بريطاني يحب ارتداء الزي السعودي

في سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن بريطاني يدعى “عبدالرحمن عافية”، وهو يرتدي الزي الوطني (الثوب والغترة والعقال) من أمام برج المملكة.

وأوضح عافية، خلال الفيديو، أنه جاء إلى المملكة عندما كان عمره 26 عامًا، وعمره الآن قارب الـ 47 عاماً .

وأكد أنه لم يجد أي بلد في العالم مثل المملكة، وتحدث عن الأمانة والسلامة التي لا يعرفها الكثير من الناس في أوروبا.

وأشاد عافية برؤية 2030، مشيراً إلى أن لغته العربية ضعيفة ولا يستطيع التعبير عما بداخله تجاه المملكة وشعبها.

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