الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تفاصيل مؤثرة.. كيف عُثِر على مواطنة سعودية تحت أنقاض الزلزال بتركيا؟
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يُعلّقان على زلزال تركيا ويدعوان إلى الاستغفار والتوبة
بسبب الزلزال.. انهيار سد في سوريا والسكان يفرون للنجاة بأرواحهم
ردة فعل “مفاجئة” من مواطن مسن بعد استقبال ضيوف “لا يرتدون غترة وعقال” (فيديو)
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 197 ريالاً
مخاطره كبيرة على دولتين عربيتين.. تحذير من زلزال كبير بسبب سد النهضة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 197 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 197 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 197 ريالاً
٠٣:١٠:٤٧ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 224.96 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.21  ريال.

عيار 21 يسجل 196.84 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.84 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.23 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.48  ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6996 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1575 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224.958 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس الخميس، سجل عيار 24 نحو 226.81 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.91 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.46 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.30 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.40 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7054 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1588 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226.807 ريال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتصريحات جيروم باول

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 198 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 208 ريالات

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 208 ريالات

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
«تريفولي» جهاز هولندي يحوّل ساعة اليد العادية إلى «ذكية»

«تريفولي» جهاز هولندي يحوّل ساعة اليد العادية إلى «ذكية»

٠٩:٤١ م، الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠١٥
شركات عالمية تبحث مع «الجوازات» تزويدها بأجهزة كشف تزوير متطورة

شركات عالمية تبحث مع «الجوازات» تزويدها بأجهزة كشف تزوير متطورة

٠٧:٠٤ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
30% من المواطنين يتسربون من العمل في القطاع الخاص

30% من المواطنين يتسربون من العمل في القطاع الخاص

٠٢:٢١ ص، السبت، ٠٧ مارس ٢٠١٥
«مدني الرياض»: لا خسائر مادية في حريق التليفزيون وإصابة 6 باختناق (فيديو وصور)

«مدني الرياض»: لا خسائر مادية في حريق التليفزيون وإصابة 6 باختناق (فيديو وصور)

١١:٠٧ ص، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *