انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 197 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 224.96 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.21 ريال.

عيار 21 يسجل 196.84 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.84 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.23 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.48 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6996 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1575 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224.958 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس الخميس، سجل عيار 24 نحو 226.81 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.91 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.46 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.30 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.40 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7054 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1588 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226.807 ريال.

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