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طائرتان تحملان فريق بحث وإنقاذ سعودي تغادران إلى تركيا

طائرتان تحملان فريق بحث وإنقاذ سعودي تغادران إلى تركيا

طائرتان تحملان فريق بحث وإنقاذ سعودي تغادران إلى تركيا
٠٢:٥٢:٥٢ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة إلى تركيا، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتقل الطائرتان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر الفريق عمله وفق أساليب عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معه بالطرق المثلى، والإسهام – بمشيئة الله – في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

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أعضاء فريق البحث والإنقاذ السعودي

وتضم الفرق المشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريقاً طبياً من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقاً ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة.

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