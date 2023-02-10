الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تفاصيل مؤثرة.. كيف عُثِر على مواطنة سعودية تحت أنقاض الزلزال بتركيا؟
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يُعلّقان على زلزال تركيا ويدعوان إلى الاستغفار والتوبة
بسبب الزلزال.. انهيار سد في سوريا والسكان يفرون للنجاة بأرواحهم
ردة فعل “مفاجئة” من مواطن مسن بعد استقبال ضيوف “لا يرتدون غترة وعقال” (فيديو)
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 197 ريالاً
مخاطره كبيرة على دولتين عربيتين.. تحذير من زلزال كبير بسبب سد النهضة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال 48 ساعة.. تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 200 مليون ريال 

خلال 48 ساعة.. تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 200 مليون ريال 

خلال 48 ساعة.. تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 200 مليون ريال 
٠٣:٠٢:٠٧ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بعد نحو 48 ساعة من إطلاقها، تواصل الإقبال الكثيف على المشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وتجاوزت المشاركة أكثر من 593 ألف متبرع، بحصيلة تصل إلى نحو 200.2 مليون ريال.

اقرأ أيضًا:

تجاوزت 183 مليون ريال.. 553 ألف متبرع في حملة إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا

وانطلقت الحملة الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

اقرأ أيضًا:

فريق إغاثي سعودي يعمل على إنقاذ 70شخصًا أحياء تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

وعلى إثر ذلك، اتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، فجر الخميس، كما حملت طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة التركي فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.

كذلك انطلقت طائرتان سعوديتان إلى تركيا تحملان مساعدات طبية وإغاثية.

https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/f5ceca02-17a7-ed11-b84b-005056ac5a6e

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم حملة التبرعات الشعبية لإغاثة سوريا وتركيا مركز الملك سلمان للإغاثة منصة ساهم

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة.. وأمطار على بعض المناطق

توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة.. وأمطار على بعض المناطق

٠٨:٠٢ ص، الأحد، ٢٠ أغسطس ٢٠١٧
شاهد.. لحظة انهيار ثلج متراكم على أحد الأسطح فوق المارّة بتركيا

شاهد.. لحظة انهيار ثلج متراكم على أحد الأسطح فوق المارّة بتركيا

٠٨:٥٧ ص، الثلاثاء، ٠٥ يناير ٢٠١٦
بالصور.. «الزائر الأبيض» يصل إلى أودية غرب تبوك

بالصور.. «الزائر الأبيض» يصل إلى أودية غرب تبوك

١١:٥٤ ص، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
القبض على مطلوبين جنائياً في حملات مرورية بحائل (صور)

القبض على مطلوبين جنائياً في حملات مرورية بحائل (صور)

٠١:١٥ ص، الأربعاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *