خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: أكثروا من الاستغفار والتوبة في شهر رجب (فيديو)

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حث خطيب المسجد النبوي أحمد بن حميد على كثرة الاستغفار والتوبة من الذنوب في شهر الله الحرام رجب.

وقال في خطبة الجمعة اليوم مخاطبًا المصلين: “إنكم في صوابة الشهر الأصب، شهر الله الحرام رجب، مفتاح أشهر الخير والبركة، فتوريق شجرة العام في رجب، وفي شعبان تفريعها، والقطف في رمضان، والمؤمنون قطافها”.

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الاستغفار والتوبة

وأضاف “ثم يكون الاستعداد للسرى إلى أم القرى لمن استطاع إلى البيت سبيلاً، والقلب روضة لا نماء لثمارها إلا بصفاء السقيا وتطهير الرعى، والسقيا الاستغفار، والتطهير التوبة، فجدير من سود صفحته بالذنوب أن يبيضها في هذه الأيام بالاستغفار، وبمن ضيع عمره أن يغتنمها بقيام الأسحار، وصيام النهار، ومن اجتنب الحرام كان أعبد الناس، فأقبلوا بقلوبكم على ربكم”.