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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا (فيديو)
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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا (فيديو)

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا (فيديو)

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا (فيديو)
٠٢:١١:٣٥ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد موفد فضائية “الإخبارية”، بوصول الطائرة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وغادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو جرامًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.

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الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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فرق طبية سعودية تغادر إلى تركيا 

وعلى إثر ذلك، اتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، فجر الخميس، كما حملت طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة التركي فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.

كذلك انطلقت طائرتان سعوديتان إلى تركيا تحملان مساعدات طبية وإغاثية.

وأطلق المركز، الحملة الشعبية لجمع التبرعات عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

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