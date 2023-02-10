بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: معونة المملكة للمنكوبين في الزلزال “واجب”

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قال خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، إن معونة المملكة للمنكوبين في زلزال ديار المسلمين واجب وإغاثة للملهوف

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “لقد كانت المملكة خير معوان في هذا المصاب الجلل، ومدت أيادي العون والعطاء وغدت للمتضررين منه روض خير وسحاب ندى”.

المملكة وقفت بجانب المتضررين

وتابع: شكر الله لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما أمرا به ووجهها وأحسن إليهما وأجزل لهما الخير والثواب.

وواصل: لا يفوتكم المشاركة في هذا الأمر من خلال الجهات الرسمية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وخير الندى وأفضل المعروف فيما يرى “إغاثة الملهوف”.

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