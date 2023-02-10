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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: صلاح قالب الإنسان متوقف على “قلبه”

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: صلاح قالب الإنسان متوقف على “قلبه”

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: صلاح قالب الإنسان متوقف على “قلبه”
٠١:١٤:١٥ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن قلب الإنسان هو أشرف ما فيه من الأعضاء وصلاحه مهمٌّ.

وأوضح “بليلة”، في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، أن أشرف ما في الإنسان هو قلبه وهو سيد أعضاؤه وقائدها، وصلاح قالب الإنسان بصلاح قلبه وفساده بفساده.

حديث للنبي الكريم

وأضاف: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

وتابع: القلب هو مصدر القوة ومستقر الروح ومستودع الإيمان وموضع نظر الرب ومحل رضاه، وهو عدة لصاحبه إن سلم يوم الوفود على مولاه.

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أخبار السعودية السعودية المسجد المسجد الحرام المملكة خطبة الجمعة خطيب الجمعة

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