فريق إغاثي سعودي يعمل على إنقاذ 70شخصًا أحياء تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يباشر فريق إغاثة سعودي العمل في مدينة غازي عنتاب، إحدى المدن التركية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد يوم الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان، سامر الجطيلي لفضائية “الإخبارية”، إن غازي عنتاب هي إحدى المدن التي تأثرت بقوة جراء الزلزال، إلى جانب مدينتي أنطاكية وقهرمان مرعش وغيرها من القرى المحيطة.

وأضاف: “نحن نعمل بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” والجهات الأخرى لدعم جهود الإنقاذ”، موضحًا أن هناك مبنيين يتواجد بهما ما لايقل عن 70 شخصًا لازالوا أحياء ويتم العمل من أجل إنقاذهم.

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70 شخصًا تحت الأنقاض

وذكر أنه في إحد المبنيين يوجد 10 أشخاص لازالوا على قيد الحياة، وفي المبنى الآخر يعتقد أن هناك 60 شخصًا لازالوا أحياء تحت الأنقاض وينتظرون المساعدة.

وتابع: “نحاول معرفة الإحداثيات الأخرى المتضررة للتوجه إليها، حيث يوجد لدينا فريقان مجهزات بكل المعدات لمحاولة إخراج وانتشال الأحياء بشكل مستقل دون الحاجة إلى أي مساعدة”.

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جهود إغاثية سعودية

واتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، فجر الخميس، كما حملت طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة التركي فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.

كذلك انطلقت 3 طائرات سعودية إلى تركيا تحمل مساعدات طبية وإغاثية.

جاء ذلك بعدما أطلق المركز، الحملة الشعبية لجمع التبرعات عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.