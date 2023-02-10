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بالفيديو.. أعضاء مركز الملك سلمان للإغاثة يقدمون المساعدات في “غازي عنتاب”
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بالفيديو.. أعضاء مركز الملك سلمان للإغاثة يقدمون المساعدات في “غازي عنتاب”

بالفيديو.. أعضاء مركز الملك سلمان للإغاثة يقدمون المساعدات في “غازي عنتاب”

بالفيديو.. أعضاء مركز الملك سلمان للإغاثة يقدمون المساعدات في “غازي عنتاب”
٠١:١٢:٠١ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تواجد أعضاء مركز الملك سلمان للإغاثة في منطقة “غازي عنتاب” التركية، حيث تتركز المساعدات التركية في هذه المنطقة.

وأظهر الفيديو قيام أعضاء مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم المساعدات والخدمات للمتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام.

وقال مراسل قناة “الإخبارية”،  إن هناك مناقشات تمت بين الدفاع المدني والسلطات التركية لتسهيل عملية تقديم الخدمات للمتضررين.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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