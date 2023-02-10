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“مساند”: خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية غير إلزامية
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“مساند”: خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية غير إلزامية

“مساند”: خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية غير إلزامية

“مساند”: خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية غير إلزامية
١٢:٢٠:٠١ م، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المنصة الرسمية لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.

وكشفت أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ 2023/1/22، ويمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في «خدمة التأمين» عند التعاقد عن طريق منصة “مساند”.

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إمكانية إتمام التعاقد دون تأمين

وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة المستفيد بالتأمين على عقد الاستقدام فيمكنه إتمام التعاقد دون تأمين عن طريق تجاهل خطوة التأمين في الوقت الحالي واختيار «الاستمرار دون تأمين» في أولى خطوات التعاقد، وفي حال الدخول للفئة التجريبية للتأمين ورغبة المستفيد بالخروج، يمكنه ذلك عن طريق صفحة العقود في حسابه في منصة «مساند»، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأفادت منصة «مساند» بأنه يتم إلغاء الوثيقة التأمينية للعمالة المنزلية بشكل آلي في حال إلغاء التعاقد، ويمكن للمستفيد استرداد قيمة التأمين وذلك عن طريق بوابة «نجم» ( من هنا ).

وتشترك كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي (ساما) في تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية، وذلك عبر ربط شركات التأمين في منصة «مساند» المعني باستقدام العمالة.

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