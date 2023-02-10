تجاوزت 183 مليون ريال.. 553 ألف متبرع في حملة إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

تواصل – فريق التحرير:

قفزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا عبر منصة ساهم من 144 مليون ريال، عصر أمس الخميس، لتصل إلى أكثر من 183 مليون ريال، عبر أكثر من 553 ألف متبرع، حتى صباح اليوم الجمعة.

حملة إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

وانطلقت، الأربعاء الماضي، الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الاثنين، عبر منصة “ساهم”.

وجاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وتحت شعار “عطاؤكم يخفف عنهم “، كانت المملكة أول دولة في العالم تنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا عبر “ساهم”

التبرع عن طريق الحساب البنكي

وأعلن المركز، أنه يمكن التبرع عن طريق الحساب البنكي في مصرف الراجحي SA7780000500608018777776؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا.

وأكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة محمد الحربي، أن السفارة تنسق مع الجانب التركي لتسهيل وصول المساعدات وتسليمها للمتضررين خلال الساعات القليلة القادمة.

اقرأ أيضًا:

خلال دقيقة.. تبرعات الحملة السعودية الشعبية تقفز من 118 مليوناً إلى 144 مليون ريال

حملة تضامن عالمية

وخلال التضامن العالمي مع ضحايا الزلزال المدمر، كانت المملكة هي الدولة الأولى والوحيدة التي أعلنت عن تنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، حيث أمر خادم الحرمين وولي العهد بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

اقرأ أيضًا:

فاعل خير يتبرع بـ 10 ملايين ريال للحملة الشعبية لمساعدة متضرري الزلزال

مصرع أكثر من 22 ألف شخص

وتسبب زلزال تركيا الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر في مصرع نحو 22.300 ألف شخص و79 ألف جريح، مساء الخميس، في إحصائية رسمية غير نهائية لأعداد الضحايا والمصابين.

وقالت إدارة الكوارث التركية إن عدد الضحايا جراء الزلزال في تركيا ارتفع إلى 18.342 قتيلًا و74 ألف مصاب، وأنه تم إجلاء نحو 76 ألف شخص من المناطق المنكوبة بالزلزال.

بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقًا لمصادرة مختلفة. وتوقع المرصد السوري ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6000 قتيل.

وأفادت تقارير إخبارية لقناة العربية بأنه لم يتم العثور على أحياء تحت الأنقاض بسوريا خلال الـ20 ساعة الماضية.

وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة بعد الزلزال الكارثي وسلسلة الهزات الارتدادية التي ضربت تركيا وسوريا.

صورة للتبرعات وأعداد المتبرعين من هنا

https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/f5ceca02-17a7-ed11-b84b-005056ac5a6e