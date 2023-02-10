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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا (صور)
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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا (صور)

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا (صور)

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا (صور)
١٠:٥٢:٥٤ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا.

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104 أطنان من المساعدات الإغاثية

تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو غرام من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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تسيير جسر جوي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله –الأربعاء الماضي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

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