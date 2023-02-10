لهذه الفترة.. الولايات المتحدة تُعلّق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

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قررت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً؛ بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.

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تعليق العقوبات لـ180 يومًا

وحددت الوزارة أن هذا الإجراء “يسمح لمدة 180 يومًا بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة” بموجب العقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لـ”الفرنسية أ ف ب”.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا إلى أن برامج العقوبات الأمريكية “تتضمن أساسًا استثناءات متينة للعمليات الإنسانية”.

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85 مليون دولار مساعدات إلى تركيا وسوريا

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها ستقدّم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين الاثنين، وتعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق موقتاً، بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيُسدّد لشركاء على الأرض “بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص”. وأضافت أن التمويل سيدعم أيضًا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أجرى في وقت سابق الخميس اتصالا بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.

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إرسال فرق إنقاذ إلى تركيا

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لصحافيين “نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن أسهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى”.

وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين.

وقال برايس “ندعو إلى السماح فورًا بدخول المساعدات عبر كل المراكز الحدودية والسماح بوصول (المنظمات) الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين بلا استثناء”.

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