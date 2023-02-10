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عاجل.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 22.300 قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال

عاجل.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 22.300 قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال

عاجل.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 22.300 قتيل في سوريا وتركيا بسبب الزلزال
١٠:٢٤:٠٧ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب زلزال تركيا الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر في مصرع نحو 22.300 ألف شخص و79 ألف جريح، مساء الخميس، في إحصائية رسمية غير نهائية لأعداد الضحايا والمصابين.

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18 ألف قتيل في تركيا

وقالت إدارة الكوارث التركية إن عدد الضحايا جراء الزلزال في تركيا ارتفع إلى 18.342 قتيلًا و74 ألف مصاب، وأنه تم إجلاء نحو 76 ألف شخص من المناطق المنكوبة بالزلزال.

بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقًا لمصادرة مختلفة. وتوقع المرصد السوري ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6000 قتيل.

وأفادت تقارير إخبارية لقناة العربية بأنه لم يتم العثور على أحياء تحت الأنقاض بسوريا خلال الـ20 ساعة الماضية.

وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة بعد الزلزال الكارثي وسلسلة الهزات الارتدادية التي ضربت تركيا وسوريا.

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1300 هزة ارتدادية منذ الزلزال

وأكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي: أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، مضيفاً: “وإلى حد كبير اكتملت في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية”.

وتابع أن تركيا تعرضت لأكثر من 1300 هزة ارتدادية منذ الزلزال، بينما قال وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ، مراد كوروم، إن 13 مليون ونصف مليون مواطن قد تضرروا من الزلزال.

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