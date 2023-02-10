تنبيه من الأرصاد برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتين بالمدينة

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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عوالق ترابية

فيما نبه المركز الوطني من تكون عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران. وبيّن أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة صباحاً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعإلى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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أمطار وثلوج

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة ولا يستبعد تساقط الثلوج مع تكون الصقيع على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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