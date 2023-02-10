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تنبيه من الأرصاد برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتين بالمدينة
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تنبيه من الأرصاد برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتين بالمدينة

تنبيه من الأرصاد برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتين بالمدينة

تنبيه من الأرصاد برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتين بالمدينة
٠٩:٥٧:٣١ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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عوالق ترابية

فيما نبه المركز الوطني من تكون عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران. وبيّن أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة صباحاً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعإلى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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أمطار وثلوج

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة ولا يستبعد تساقط الثلوج مع تكون الصقيع على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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