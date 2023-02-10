الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وثلوجًا على “الشمالية” والجوف ورياحًا مغبّرة على 5 مناطق
6 بنوك أجنبية تحصل على تصريح “ساما” للعمل بالمملكة
قريباً.. الدهان المضيء على الطرق السريعة في المملكة (صور)
“اذكر بها الرحمن قبل الغرغرة”.. آخر ما كتبه شاعر قبل وفاته تحت أنقاض زلزال تركيا
مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا بشكل عاجل
توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وثلوج على 3 مناطق تستمر لساعات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وثلوجًا على “الشمالية” والجوف ورياحًا مغبّرة على 5 مناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وثلوجًا على “الشمالية” والجوف ورياحًا مغبّرة على 5 مناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وثلوجًا على “الشمالية” والجوف ورياحًا مغبّرة على 5 مناطق
٠٩:٢٣:٢٧ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعإلى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

أمطار وثلوج

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة ولا يستبعد تساقط الثلوج مع تكون الصقيع على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وثلوج على 3 مناطق تستمر لساعات

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع تقلبات جوية على منطقة الجوف تستمر إلى مساء الغد

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب والصقيع على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية تساقط الثلوج حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم رياح مثيرة للأتربة والغبار طقس

مواد ذات صلة

المزيد
الآن عبر «بلدي».. إطلاق خدمة إصدار الرخص الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد

الآن عبر «بلدي».. إطلاق خدمة إصدار الرخص الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد

٠١:٣٢ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
للجالسين على المكاتب.. 4 نصائح لتجنب التهاب المفاصل

للجالسين على المكاتب.. 4 نصائح لتجنب التهاب المفاصل

٠٧:٣٩ ص، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
بالأسماء.. «الجوازات» تُصدر 63 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لنظامي الإقامة والعمل

بالأسماء.. «الجوازات» تُصدر 63 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لنظامي الإقامة والعمل

١٠:١١ ص، الأثنين، ٠٤ يناير ٢٠١٦
بيان عاجل.. “الأمم المتحدة” تدين القمع العنيف للمحتجين في إيران

بيان عاجل.. “الأمم المتحدة” تدين القمع العنيف للمحتجين في إيران

١٢:١١ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *