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6 بنوك أجنبية تحصل على تصريح “ساما” للعمل بالمملكة
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6 بنوك أجنبية تحصل على تصريح “ساما” للعمل بالمملكة

6 بنوك أجنبية تحصل على تصريح “ساما” للعمل بالمملكة

6 بنوك أجنبية تحصل على تصريح “ساما” للعمل بالمملكة
٠٣:١٣:٠٥ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حصلت 6 بنوك الأجنبية على تراخيص من البنك المركزي  (ساما) لمزاولة أعمال المصرفية فروعاً لبنوك أجنبية، ويتوقع أن تباشر تلك البنوك أعمالها خلال الفترة القادمة.

من مصر والأردن والبحرين

وتستعد البنوك الستة من مصر والبحرين والأردن، لممارسة أعمالها في المملكة خلال الفترة القادمة، لتعكس قوة السعودية وجاذبيتها للاستثمار، حسب “عكاظ”

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ويعمل حالياً 16 بنكاً ومصرفاً أجنبياً في السعودية، إذ تمتلك هذه البنوك فروعاً يصل عددها إلى 29 فرعاً، وكانت أكثر الفروع العاملة في السعودية من نصيب بنك الإمارات دبي الوطني الذي يمتلك 8 فروع، ثم كل من بنوك الكويت الوطني، الخليج الدولي، أبوظبي الأول.

ويمتلك كل بنك منها 3 فروع، فيما تمتلك البنوك التالية فرعاً واحداً فقط وهي: بي إن باربيا، دويتشه بنك، مسقط، البحرين الوطني، جي بي مورجان تشيز ان أي، باكستان الوطني، زراعات بنكازي، البنك الصناعي والتجاري الصيني، قطر الوطني، إم يو إف جي المحدودة، كريديت سويس، ستاندرد تشارترد، المصرف الأهلي العراقي.

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