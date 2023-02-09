قريباً.. الدهان المضيء على الطرق السريعة في المملكة (صور)

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بدأت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، استخدام الدهان المضيء (Luminokrom)، على الطرق السريعة، لتنبيه قائدي المركبات أثناء القيادة ليلاً.

ويستهدف الدهان المضيء أن تكون الخطوط واضحة بشكل لافت وواضح تماماً للمسافرين أثناء القيادة ليلاً، والخدمة حالياً قيد التجربة.

فوائد الدهان المضيء

وتفصيلاً قالت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه سعيًا لتعزيز مستوى السلامة على الطرق، نفذت الوزارة تجربة الدهان المضيء على موقعين من طرق الوزارة، وتعمل التقنية على رفع مستوى التنبيه أثناء القيادة ليلاً، وتقوم الوزارة حاليًا باختبار وتقييم التقنية بهدف استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة الطرق”.

ونشرت وزارة النقل مجموعة من الصور للدهان المضيء على الطرق، وظهرت الخطوط للدهان المضيء مضيئة تماماً، كما ظهرت مسارات الطريق بوضوح تمام ليلاً.

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خطوات الحصول على التعويض

وفي وقت سابق، حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، 6 خطوات للحصول على تعويض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها.

وحددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذه الخطوات في:

1- إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر.

2 – التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية.

3 – الاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر، للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته.

4 – إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

5 – دراسة فرع الوزارة المطالبة والتحقق من المسببات.

6 – عند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول، ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.

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