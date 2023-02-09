“اذكر بها الرحمن قبل الغرغرة”.. آخر ما كتبه شاعر قبل وفاته تحت أنقاض زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خبر وفاة الشاعر السوري كمال فريح، مع عائلته في مدينة كهرمان مرعش.

آخر ما كتبه

وكتب مغرد عبر تويتر: “وفاة الشاعر كمال فريح مع عائلته إثر الزلزال المدمر في مدينة كهرمان مرعش.. كان من آخر ما كتبه:

أنفاسُ عمرِك يابن آدم جوهرةْ..فاذكرْ بها الرحمن قبلَ الغرغرةْ

واعلم بأن الوقتُ يمضي مسرعاً..إياكَ تقضيْ خيرهُ بالثرثرةْ”.

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خسائر اقتصادية

وفي سياق آخر، كشفت مؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش” أن الخسائر الاقتصادية التي وقعت بعد الزلزالين المدمرين في تركيا قد تتجاوز ملياري دولار ومن الممكن أن تصل إلى أربعة مليارات دولار أو أكثر.

وأشارت إلى أن الخسائر المغطاة بالتأمين ستكون أقل بكثير، نحو مليار دولار، بسبب قلة التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.

وتوقعت ألا تتأثر سندات الكوارث بشكل كبير، نظرا لأن مخاطر الزلازل المغطاة تقتصر في الغالب على منطقة إسطنبول.