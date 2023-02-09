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توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وثلوج على 3 مناطق تستمر لساعات

توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وثلوج على 3 مناطق تستمر لساعات

توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وثلوج على 3 مناطق تستمر لساعات
٠٢:٤٨:٢١ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، تساقط الثلوج ورياح نشطة وأتربة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف.

وتوقع المركز أن تستمر على الحدود الشمالية والجوف  حتى الساعة التاسعة صباحاً، بينما ستمر على المدينة المنورة حتى الساعة السادسة مساء.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة.

وتشمل التوقعات، أيضا نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية, في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

كما يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير وكذلك على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

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