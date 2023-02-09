مقياس ريختر ليس الأكثر دقة لرصد الزلازل

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يعرف مقياس ريختر بأنه نظام رقمي يسجل شدة الهزات الأرضية باستخدام المعلومات التي يعطيها جهاز يسمى مرسمة الزلازل، وهو جهاز يسجل حركة الأرض الناتجة من هزة أرضية.

استبدال ريختر بمقاييس أكثر دقة

وهناك مقاييس أخرى للزلازل أكثر دقة من ريختر، وعلى الرغم من أن الممارسة العلمية الحديثة استبدلت مقياس ريختر الأصلي بمقاييس أخرى أكثر دقةً، فإن مقياس ريختر لا يزال يذكر في التقارير الإخبارية المتعلقة بخطورة الزلازل، باعتباره الاسم الأكثر انتشارا، حسب “sawtberiut”.

وفيما يلي أهم المقاييس التي يعتمد عليها العلماء لقياس الزلازل:

مقياس العزم الزلزالي (Mw)

يعتبر مقياس العزم الزلزالي (Mw) المقياس الأكثر شيوعاً اليوم لقياس قوة الزلزال المتمثلة في مقدار الطاقة المنطلقة منه عند مصدره.

مقياس ميركالي المعدل (MMI)

ويصف مقياس ميركالي المعدل الزلازل من حيث تأثيرها، حيث يتم استخدام الأرقام العادية لقياس القوة بينما تستخدم الأرقام الرومانية للتعبير عن تأثير الزلزال.

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مقياس الزلازل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

يقيس مقياس الزلازل الخاص بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية حجم الزلزال باستخدام وحدات “شيندو”. وهو وإن كان يماثل مقياس ميركالي المعـدل إلا أن الفرق بينهما يتمثل في كون مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يقيس الحجم من 0 إلى 7، بينما يتدرج مقياس ميركالي المعـدل من 1 إلى 12.

التقييم الفوري للزلازل العالمية من أجل الاستجابة (PAGER)

وتقوم هذه التكنولوجيا بتقييم مدى توزيع الهزات وعدد الأشخاص والمجتمعات المتضررة والوفيات والخسائر الاقتصادية المحتمل التعرض لها وذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار التركيبة السكانية وأنواع البنايات وبيانات الحالة الاقتصادية والخسائر البشرية التي تم جمعها من الزلازل السابقة.