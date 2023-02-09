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“شاهد ثقيل”.. نمر يقتحم قاعة بمحكمة هندية .. وهذا ما حدث
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“شاهد ثقيل”.. نمر يقتحم قاعة بمحكمة هندية .. وهذا ما حدث

“شاهد ثقيل”.. نمر يقتحم قاعة بمحكمة هندية .. وهذا ما حدث

“شاهد ثقيل”.. نمر يقتحم قاعة بمحكمة هندية .. وهذا ما حدث
٠٢:١٧:٤٨ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

 

في واقعة نادرة الحدوث، اقتحم نمر قاعة محكمة مزدحمة في الهند أثناء انعقاد جلسة وأصاب عدة أشخاص.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فقد فر عدد كبير من االحضور مذعورين، عند دخول النمر المفاجيء.

اقتحام القاعة:

وأوضحت الصحيفة أن النمر هاجم الحيوان عددا من المارة خارج مبنى محكمة مقاطعة غازي آباد في ولاية أوتار براديش شمال الهند قبل أن يقتحم المحكمة في الطابق الأول.

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وأصيب عدد من الأشخاص بالهجوم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، في حين تم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان وتمكنت لاحقا من السيطرة عليه.

وكان مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الناس وهم يندفعون للخارج هربا من النمر.

مقتل صبي:

ويأتي هجوم النمر بعد أيام فقط من مقتل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في مدينة ميسور بالهند في هجوم من نمر ضخم تم أسره الخميس الماضي.

وحسب المسؤولين، حوصر الحيوان من قبل إدارة غابات كارناتاكا بعد أن قتل صبيا تم العثور على جثته الممزقة على بعد ميل خارج قريته.

يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي وقعت 4 هجمات من قبل نمور في الهند أسفرت عن مقتل 3 نساء وصبي.

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