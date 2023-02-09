الحمادي: خدمة جديدة لترجمة مقاطع الفيديو بدقة عالية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو وثق من خلاله خدمة جديدة ومفيدة لترجمة مقاطع الفيديو بدقة عالية، والتي تعد من الخدمات المفيدة لطلبة العلم والمعلمين.

وقال الحمادي، معلقاً على المقطع في تغريدة عبر “تويتر” بقوله: “إذا كان لديك مقطع وتريد أن تضع له ترجمة، سواء عربي أو انجليزي، فهذه خدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة مقاطع الفيديو ووضع الترجمة بدقة متميزة أسفل الفيديو، بدون أي جهد إضافي منك!”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “هذه الخدمة تم تجربتها على عدة مقاطع عندي وكانت دقتها ممتازة مقارنة بالأدوات الثانية!، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

اقرأ أيضاً:

جوجل تطرح ميزات غير مسبوقة في خدمة الترجمة الفورية

خدمات الترجمة السياقية

وفي وقت سابق، أعلنت شركة جوجل العالمية، حزمة من الميزات الجديدة في خدماتها للترجمة، عن طريق ما يعرف بـ”الترجمة السياقية”، ونسخة جديدة لـ IOS.

وتشمل تلك الميزات ترجمة أعلى دقة، وتحسينا كبيرا على ترجمة النصوص، وتضمين الصور، بالإضافة إلى تحسينات على مظهر التطبيق لتسهيل استخدامه.

وتعتبر الترجمة السياقية Contextual translation الميزة الأبرز في هذا التحديث، حيث يتم عرض المعاني المختلفة التي يمكن أن تعنيها الكلمة الواحدة أثناء ترجمة العبارات التي تحتوي على كلمات يمكن أن تحمل أكثر من معنى واحد.

ويمكن للمستخدم اختيار الكلمة المناسبة للسياق من أجل الحصول على الترجمة الأكثر دقة للعبارة، حسب “وكالة عمون”

اقرأ أيضا:

ميزة بهواتف آيفون مزعجة للبعض .. إليكم طريقة الحل (فيديو)

وحصل تطبيق ترجمة جوجل على تصميم جديد على iOS، وهو مشابه للتصميم الذي حصلت عليه هواتف أندرويد منذ فترة والذي يقدم مساحةً أوسع للكتابة وسهولة أكبر للوصول إلى وسائل الترجمة المختلفة كالإدخال الصوتي والترجمة عبر عدسة جوجل Google Lens والسحب نحو الأسفل للوصول السريع إلى سجل الترجمات السابقة.

اقرأ أيضاً:

غير جوجل.. 6 مواقع متخصصة في الترجمة بشكل مباشر