بعد الزلزال المدمر.. صور من الفضاء توضح كيف تحركت الأرض في تركيا

تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور الفضائية، كيف أدى الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا، إلى إحداث تغيير في شكل الأرض بتركيا.

ونشر أندريس شيفا، الباحث المتخصص في شؤون الكوارث، على حسابه بموقع “تويتر”، عدة صور فضائية تظهر مناطق في تركيا قبل الزلزال وبعده، لتبيان الفرق الذي أحدثته الكارثة الطبيعية هناك.

واعتمد الباحث الألماني على صور فضائية جمعتها شركة “ماكسار” الفضائية وعملاق محركات البحث “غوغل” لشرح الفكرة، وعلق على صورتين في منطقة نورداغي في ولاية غازي عنتاب، إحدى أكثر المناطق تضررا بجنوب تركيا بأنهما يظهران تمزقا واضحا في الأرض.

اقرأ أيضاً:

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا لـ 17 ألفاً

وقال الباحث الألماني، إن الزلزال تسبب في إزاحة الأرض في تركيا بمسافة 3 إلى 4 أمتار بشكل أفقي.

وأجرى الباحث، مقارنة أخرى لصور التقطت أيضا في منطقة نورداغي، بدا الانحراف نحو اليمين، ودعا الباحث إلى النظر إلى الصوامع المنهارة في هذه الجهة، حيث بدا ركامها متداعيا على جوارها.

وفي السياق، قارن الباحث الألماني أوضاع طريق سريع في المنطقة ذاتها، قبل الزلزال وبعده، ليقول إنه هناك ميلا حدث هناك.

اقرأ أيضاً:

“ولو بشق تمرة”.. أغرب ما فعله مسنّ لدعم المتطوعين لإخراج المنكوبين في الزلزال المدمر

clearly visible fault rupture from the #Turkey #earthquake #deprem near #Nurdagi

Should be about 3-4m of horizontal displacement

image from google-earth and maxar pic.twitter.com/DXukm3eWdN

— Andreas Schäfer (@DrAndreasS) February 9, 2023