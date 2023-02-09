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فيديو يوثق الإطاحة بأشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في جدة

فيديو يوثق الإطاحة بأشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في جدة

فيديو يوثق الإطاحة بأشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في جدة
٠١:٥٨:٣٧ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بشركة جدة من ضبط شخصين من الجنسية الباكستانية، عثر بحوزتهما على 97 قطعة يشتبها أنها من نبات الحشيش المخدر، وذلك بإحدى النقاط الأمنية.

إحالتهما إلى جهة الإختصاص 

وأفاد حساب “الأمن العام” الرسمي عبر “تويتر” بأته جرى إيقاف الشخصين، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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مخالفة نظام الإقامة

وضمن المهام الميدانية لدوريات الأمن بمحافظة جدة،  تم ضبط شخصين من الجنسيتين الصومالية والإثيوبية، لمخالفة نظام الإقامة، ويتم إحالتهما إلى جهة الإختصاص.

كمية من الشبو

وبعد الاشتباه في إحدى المركبات تم إيقافها ووجد بداخلها مواطن بصحبته آخر، وقد عثر بحوزتهما على كمية من مادة الميثافيتامين المخدر “الشبو”، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

أقراص خاضعة لتنظيم التداول 

وأثناء مباشرة دوريات الأمن بمحافظة جدة لمهامها الميدانية، تم ضبط شخص، عثر بحوزته على أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وكذلك مبلغ مالي مجهول المصدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه،

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