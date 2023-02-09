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التقديم ينتهي غداً.. وزارة الدفاع تعلن عن 129 وظيفة شاغرة
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التقديم ينتهي غداً.. وزارة الدفاع تعلن عن 129 وظيفة شاغرة

التقديم ينتهي غداً.. وزارة الدفاع تعلن عن 129 وظيفة شاغرة

التقديم ينتهي غداً.. وزارة الدفاع تعلن عن 129 وظيفة شاغرة
٠١:١٨:٠٢ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، مُمثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، عبر موقع تويتر عن طرح 129 وظيفة على برنامج المساندة الفنية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدرس لغة انجليزية.
  2. مهندس كيميائي.
  3. مهندس ميكانيكي.
  4. مهندس كهربائي.
  5. أخصائي مختبر.
  6. مهندس سلامة.
  7. فني سلامة.
  8. مهندس اتصالات.
  9. مهندس حاسب آلي.
  10. مبرمج حاسب آلي.
  11. محلل نظم معلومات.
  12. أخصائي أمن سيبراني.
  13. فني معايرة.
  14. فني ميكانيكي.
  15. فني الكترونيات.
  16. فني اتصالات.
  17. فني هيدروليك.
  18. فني كهرباء.
  19. فني سمكرة ودهان.
  20. فني لحام.

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أماكن العمل:

  1. المنطقة الوسطى.
  2. المنطقة الغربية.

التخصصات:

  1. وظائف تعليمية.
  2. وظائف تقنية.
  3. وظائف هندسية.
  4. وظائف فنية.

المؤهلات:

  1. الدبلوم.
  2. البكالوريوس.
  3. فأعلى.

طريقة التقديم:

أوضحت قوة الصواريخ أن التقديم متاح الآن، وينتهي التقديم يوم غدٍ السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالي: (اضغط هنا).

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