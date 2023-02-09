تقشعر لها الأبدان.. عائلة سورية من 13 شخصا تناشد الجميع من تحت الأنقاض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عائلة سورية محتجزة بأكملها تحت الأنقاض، ووجهت مناشدة للجميع.

صوت الأطفال بين الركام

ووثق الفيديو رسالة وجهها أحد أفراد العائلة السورية المنكوبة، فيما يسمع أصوات أطفال وبقية أفراد العائلة بين الركام والأنقاض.

وقال أحد أفراد العائلة إنه يتمنى أن يعيش أولاده المحتجزون تحت الأنقاض، وأن يلتزموا بالصلاة، مضيفا: “يارب ساعدني وسامحني على كل شيء”.

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يلقن ابنه الشهادة

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو، لحظة قيام أب سوري بتلقين ابنه الشهادة العالق داخل منزل تعرض للانهيار الجزئي في مدينة أدلب جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا فجر اليوم.

ويسمع الأب وهو يطلب من نجله العالق أعلى المبنى أن يهدأ من روعه ويردد وراءه الشهادة: “أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، وفقًا للفيديو المتداول على موقع “تويتر”.

فتاة تستعيث من تحت الأنقاض

وفي مقطع آخر، تُسمع استغاثة طفلة سورية من تحت أنقاض منزلها المنهار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر اليوم، وامتدت توابعه إلى سوريا والعديد من الدول المجاورة.