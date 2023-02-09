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استعدادًا لصلاة الجمعة.. تزويد الأرفف والدواليب بالمسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف
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استعدادًا لصلاة الجمعة.. تزويد الأرفف والدواليب بالمسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف

استعدادًا لصلاة الجمعة.. تزويد الأرفف والدواليب بالمسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف

استعدادًا لصلاة الجمعة.. تزويد الأرفف والدواليب بالمسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف
١٢:٥٥:٤٥ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقوم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بتزويد الأرفف والدواليب داخل المسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف استعداداً لصلاة الجمعة يوم غد، لوضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام الأستاذ سعد بن غويلب الندوي، أن الإدارة العامة تقوم بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من نسخ القرآن الكريم ومصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، وإيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث توزع في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام كل أسبوع استعدادًا لصلاة الجمعة.

تراجم معاني القرآن الكريم

وأكّد الندوي بأن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها مستمرة؛ وذلك لإفادة قاصدي بيت الله الحرام واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع .

وتأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، تعزيزاً لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين ودعماً لخطة الرئاسة 2024 مع بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

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