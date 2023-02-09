أغرب ما وثقته الكاميرات.. مفقود يطلب “شاي” تحت الأنقاض بعد العثور عليه

تواصل- فريق التحرير:

بين مواقف الفرح والحزن التي خلفها زلزال تركيا وسوريا المدمر، كانت هناك مواقف أقرب إلى روح الدعابة التي خففت شدة الأزمة.

مفقود يطلب إبريق شاي:

أغرب هذه المواقف ما وثقه فيديو تداوله نشطاء سوريون عن الوصول إلى أحد المفقودين، والذي فاجأ شقيقه بضرورة أن ينزل له إبريقا من الشاي.

ونشر مقطع الفيديو المدون السوري عمر قصير وعلق عليه بالقول : ” بعد 70 ساعة من وجودهم تحت الأنقاض، في أنطاكيا، يتواصل سوري مع إخوته، أحدهم يدعى حمدو.. إلى جانب المياه، يخاطب حمدو أخاه قائلاً: “يا عمار، نزللنا بريق شاي وسكر”.

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ومن غرائب المواقف أيضا، واقعة كشفت مدى الرحمة والرفق بالحيوان التي حثتنا عليها الشريعة الإسلامية، تمكنت فرق الإنقاذ التركية تتمكن من انتشال وإنقاذ كلب صغير من تحت الأنقاض.

جائ ذلك بعد نحو يومين ونصف على الزلزال المدمر في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو خروج رأس الكلب من تحت الأنقاض، وتقديم أحد المتطوعين له شربة من الماء في محاولة لإبقائه على الحياة، حتى إتمام إنقاذه من تحت الأنقاض.

كلب يؤانس فتاة تحت الأنقاض:

وفي وقت سابق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة جرى تداولها على نطاق واسع، أظهرت رفض كلب التخلي عن صاحبته التي سقطت تحت الأنقاض.

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