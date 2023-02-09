مزايا جديدة قادمة في تطبيق واتساب.. تعرف عليها (فيديو)

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كشف الخبير التقني عبدالله السبع، عن مميزات جديدة ومفيدة قادمة لتطبيق التراسل الفوري الواتساب تتعلق بالاستوري.

وقال السبع، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مميزات مهمة قادمة لستوري الواتساب، ويمكن من خلالها تحديد من يتابع الاستوري الخاص بك”.

وتابع :”من ضمن المزايا أيضا إمكانية وضع “الرسائل الصوتية” في الاستوري وأيضا إمكانية التفاعل بالرسوم التعبيرية مع الحالات في الواتساب”.

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مزايا جديدة في واتساب

وتفصيلا تشمل المزايا الجديدة ما يلي:

– أولاً: ميزة تحديد جهات الاتصال التي بإمكانها رؤية الاستوري الخاص بك

– ثانيا: جعل الرسائل الصوتية موجودة في الاستوري

– ثالثا: التفاعل مع الاستوري بالرموز التعبيرية

خدعة لاختراق حسابك

وفي وقت سابق، حذر خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، من خدعة لاختراق حسابات المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية.

ووفقا للخبراء، تسمح هذه الحيلة للهاكرز بإرسال واستقبال النصوص من حسابك، وربما يقومون بخداع أصدقائك وعائلتك، وكل هذا يحدث وأنت نائم، محذرين من الاستجابة لأي رسائل مجهولة.

يذكر أنه تم اكتشاف الحيلة لأول مرة بواسطة الباحث الأمني زاك أفراهام، من شركة zecOps. ومنذ ذلك الحين، أصدر خبراء الأمن السيبراني في Malwarebytes Labs تحذيراتهم الخاصة.

وقال زاك إن “حيلة الاستحواذ على حسابات الواتساب الأخيرة أمر بسيط وعبقري، ففي هذه هي الطريقة يحاول الهكر و أنت نائم تسجيل الدخول إلى حسابك عبر واتسآب، وتتلقى رسالة نصية تقول” عدم مشاركة هذا “.

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