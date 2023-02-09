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“من الباب للحيط”.. سوري يتبرع ببضاعة محله بالكامل

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“من الباب للحيط”.. سوري يتبرع ببضاعة محله بالكامل

“من الباب للحيط”.. سوري يتبرع ببضاعة محله بالكامل

“من الباب للحيط”.. سوري يتبرع ببضاعة محله بالكامل
٠١:٠٤:٣٨ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد نشطاء ومتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موقفا نبيلا لمواطن سوري قرر أن يتبرع بكل بضاعة محله التجاري للمتطوعين لمساعدة منكوبي الزلزال.

أصر على التبرع بكل بضاعته 

وأظهر مقطع فيديو شهادة أحد النشطاء من داخل المحل التجاري، وكشف طلب صاحب المحل أن يأخذ المتطوعون كل بضاعته.

وذكر الناشط أنه سأل صاحب المحل عن سر موقفه، وإصراره على التبرع بكل بضاعته، وكان رد الرجل أنه يريد الوقوف بجانب أهله السوريين المتضررين.

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حملات التبرع للمنكوبين 

بعد نحو 24 ساعة من إطلاقها، تواصل الإقبال من جانب المساهمين في حملة التبرعات الشعبية التي انطلقت أمس، لإغاثة سوريا وتركيا.

وتجاوزت المشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا (عطاؤكم يخفف عنهم)، أكثر من 361 ألفًا، وحصيلة أولية تتجاوز 115 مليون ريال.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم” (حكومية)، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي).

 

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