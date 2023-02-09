الإرياني: ميليشيا الحوثي حولت المدارس لمعسكرات وساقت الأطفال إلى الموت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ندد وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني بممارسات وجرائم ميليشيا الحوثي تجاه الشعب اليمني والأطفال بصفة خاصة.

وقال الإرياني، في تغريدات عبر “تويتر”: “حولت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى معسكرات قتالية، وفصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم والطفولة في اليمن”.

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ممارسات إجرامية

وأضاف أن هذه الممارسات الإجرامية التي تعيد للأذهان مشاهد تدريب التنظيمات الإرهابية للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة، تمثل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وسيكون لها نتائجها الكارثية على صعيد العملية التعليمية، وسيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة”.

وطالب الإرياني “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بواجباتهم القانونية إزاء هذه الجريمة الشنعاء، والعمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات مليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال، وحرف العملية التعليمية عن مسارها”.

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