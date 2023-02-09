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“ولو بشق تمرة”.. أغرب ما فعله مسنّ لدعم المتطوعين لإخراج المنكوبين في الزلزال المدمر
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“ولو بشق تمرة”.. أغرب ما فعله مسنّ لدعم المتطوعين لإخراج المنكوبين في الزلزال المدمر

“ولو بشق تمرة”.. أغرب ما فعله مسنّ لدعم المتطوعين لإخراج المنكوبين في الزلزال المدمر

“ولو بشق تمرة”.. أغرب ما فعله مسنّ لدعم المتطوعين لإخراج المنكوبين في الزلزال المدمر
١٢:٢٢:٢٠ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شهادة حول موقف تعرض له، حين توزيع الطعام والشراب على المنكوبين في مدينة جنديرس السورية.

أثناء توزيع الخبز والطعام

وروى المغرد: أ”غرب موقف في جنديرس أثناء توزيع الطعام والماء والخبز،  وإذا برجل يمشي على عكاز ينزل من سيارة صغيرة سوزوكي فظننت لوهلة أنه يحتاج مساعدة فقال لي ياشيخ أريدك على انفراد فذهبت إليه فإذا به يقول لي كرامة لله معي عشرة سندويشات وصندوق ماء تقبلها مني للناس هذه استطاعتي”.

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الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال

تحت شعار “عطاؤكم يخفف عنهم”، كانت المملكة أول دولة في العالم تنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وخلال التضامن العالمي مع ضحايا الزلال المدمر، كانت المملكة هي الدولة الأولى والوحيدة التي أعلنت عن تنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، حيث أمر خادم الحرمين وولي العهد بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا.

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