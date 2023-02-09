الطفل السوري الذي فقد جميع عائلته.. والده كتبت له النجاة وخرج من تحت الأنقاض

تواصل- فريق التحرير:

أعاد نشطاء سوريون صورة للطفل السوري الذي تم إخراجه من تحت الأنقاض وهو يأكل ثمرة من فاكهة الموز وقد بدت عليه الإصابات.

وانتشرت تعليقات حينها عقب خروج الطفل وتداولت صورته وهي أن جميع أفراد عائلته فقدوا تحت الأنقاض.

إنقاذ الأب:

مفاجأة سعيدة كانت تنتظر الطفل وهي تمكن رجال الإنقاذ من إخراج والده حيا من تحت الأنقاض.

وعلق النشطاء على الواقعة مرفقين صورة الطفل ووالده بالقول :” الطفل الذي لاقى تعاطف كبير من الناس بعد أن أخرجوه من تحت الانقاض وحيداً، تم انقاذ والده من تحت الانقاض والتقى بطفله بالمقابل توفيت أم الطفل وأخته.”

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نجاة طفل احتضنه والده:

وفي المشهد السوري أيضا وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء سوريون مشهدا مؤثرا لأب يحتضن ابنه تحت الانقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

ويظهر الفيديو رجال االدفاع المدني وهم يبحثون تحت الأنقاض ليجدوا أبا منكبا على ابنه محتضنا له، وكانت المفاجأة بنجاة الطفل، ولكن الأب قد فارق الحياة.

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول : “والدٌ منكبٌّ على ولده تحت الأنقاض في محاولةٍ لإنقاذه فمات الوالُد وبقي الولد. لحظاتٌ تنحبسُ فيها الأنفاس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

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